 عودة خدمة الإنترنت في العراق بعد انقطاعها لعدة أيام - بوابة الشروق
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عودة خدمة الإنترنت في العراق بعد انقطاعها لعدة أيام

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 9:49 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 9:49 ص

عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق اليوم الأحد؛ وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ.

من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين


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