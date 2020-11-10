تراجع عدد ليالي المبيت السياحي في ألمانيا خلال سبتمبر

خلفت أزمة كورونا آثارا عميقة على قطاع السياحة في ألمانيا حتى في شهر السفر، سبتمبر الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء أنه تم إحصاء 41.2 مليون ليلة مبيت لسائحين من داخل ألمانيا وخارجها، بتراجع قدره 13.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2019.

ورصد المكتب تراجعا في عدد السائحين الأجانب، حيث انخفضت عدد ليالي المبيت في ألمانيا خلال ذلك الشهر بنسبة 7ر57% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر3 مليون ليلة.

ورغم أن الكثير من سكان ألمانيا يقضون عطلاتهم هذا العام داخل البلاد بسبب الجائحة، تراجع عدد ليالي المبيت السياحي الخاصة بهم بنسبة 7ر4% إلى 8ر37 مليون ليلة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في الفنادق ونُزُلْ الضيافة والإقامة الأخرى التي لديها أكثر من 10 أسرّة 4ر253 مليون ليلة مبيت، بتراجع قدره 5ر34% على أساس سنوي.

ووفقا لاتحاد السياحة الألماني، تسببت جائحة كورونا في فجوة بمليارات اليورو في ميزانيات المطاعم وشركات الإقامة ومنظمي الفعاليات والمرافق الثقافية والترفيهية. ويقدر الاتحاد الخسائر في المبيعات خلال الفترة من آذار/مارس حتى أغسطس الماضي بنحو 6ر46 مليار يورو، وقد يضيف الإغلاق الجزئي خلال نوفمبر الجاري خسائر بقيمة 2ر10 مليار يورو أخرى.