 «اليونسكو» تنتخب الفرنسية «أودري أزولاي» مديرةً عامة لولاية ثانية - بوابة الشروق
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 6:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

«اليونسكو» تنتخب الفرنسية «أودري أزولاي» مديرةً عامة لولاية ثانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 6:35 ص

أعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم /الثلاثاء/ انتخاب الفرنسية "أودري أزولاي" مديرةً عامة لها وذلك لولاية ثانية.

وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن أزولاي فازت بدون منازع في الحصول على التفويض الجديد في المؤتمر العام لليونسكو بأغلبية 155 صوتا مقابل 9 أصوات فقط وامتناع واحد عن التصويت.
وتعليقاً على هذا التطور، قالت أزولاي "أرى هذه النتيجة كعلامة على الوحدة المستعادة داخل منظمتنا"، مضيفة أنه "على مدى السنوات الـ4 الماضية، تمكنا من استعادة الثقة في منظمة اليونسكو".
وأشارت المسئولة الدولية إلى أنه قد تمت استعادة "الهدوء بتقليل التوترات السياسية التي وقفت في طريقنا والبحث عن مواقف مشتركة بشأن مواضيع كانت مثيرة للانقسام في الماضي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك