«اليونسكو» تنتخب الفرنسية «أودري أزولاي» مديرةً عامة لولاية ثانية

أعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم /الثلاثاء/ انتخاب الفرنسية "أودري أزولاي" مديرةً عامة لها وذلك لولاية ثانية.

وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن أزولاي فازت بدون منازع في الحصول على التفويض الجديد في المؤتمر العام لليونسكو بأغلبية 155 صوتا مقابل 9 أصوات فقط وامتناع واحد عن التصويت.

وتعليقاً على هذا التطور، قالت أزولاي "أرى هذه النتيجة كعلامة على الوحدة المستعادة داخل منظمتنا"، مضيفة أنه "على مدى السنوات الـ4 الماضية، تمكنا من استعادة الثقة في منظمة اليونسكو".

وأشارت المسئولة الدولية إلى أنه قد تمت استعادة "الهدوء بتقليل التوترات السياسية التي وقفت في طريقنا والبحث عن مواقف مشتركة بشأن مواضيع كانت مثيرة للانقسام في الماضي".