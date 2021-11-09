أفشة «بطل الروح الرياضية» في قمة الأهلي والزمالك

توج محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي بلقب بطل الروح الرياضية في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، وذلك بعد مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا ويظهر خلاله وهو يمنح قميصه لأحد حاملي الكرات من أبناء النادي الأبيض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو في مباراة القمة بمسابقة الدورى، جمع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلي وأحد أبناء قطاع الناشئين بالزمالك، من حاملي الكرات خارج الملعب، وذلك بعد انتهاء اللقاء بفوز الأهلى 5 /3.

وأظهرت عدسات الكاميرات أحد حاملي الكرات المنتمين للزمالك باكياً عقب انتهاء اللقاء بفوز الأهلي، فيما تفاعل معه محمد مجدي أفشة بشكل إنساني، وتوجه إلى الطفل وحرص على مواساته عقب خسارة فريقه ومنحه قميص الأهلي الذى لعب به المباراة في لقطة ترسخ معانى الروح الرياضية.

وحقق مقطع الفيديو الذي جاء تحت عنوان "لا للتعصب" تفاعلا منقطع النظير من مختلف الجماهير المصرية كما حصد ملايين المشاهدات والاعجابات في ساعات قليلة وتصدرت هذه اللفتة الإنسانية مؤشرات البحث محققة أرقاما قياسية فى التفاعل والانتشار والمشاركات.