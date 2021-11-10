موسكو تطلب تدخل جوتيريش لتسوية قضية التأشيرات الأمريكية لموظفي الأمم المتحدة الروس

طالبت روسيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالتدخل وإطلاق آلية التحكيم لتسوية قضية منح التأشيرات الأمريكية للدبلوماسيين الروس العاملين في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وقال المندوب الروسي، في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة سيرجي ليونيدتشينكو، بحسب وكالة أنباء نوفوستي، اليوم الأربعاء: "وفدنا يواجه مشاكل منذ أكثر من 4 أعوام بسبب عدم تنفيذ الدولة الأمريكي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية عن المؤسسات المركزية".

وأوضح أن الحديث يدور عن رفض إصدار التأشيرات لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والدبلوماسيين، الذين يتم إيفادهم من موسكو للأمم المتحدة، إضافة إلى مصادرة بعض الممتلكات الدبلوماسية الروسية وفرض قيود على التنقل في البلاد.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن تلك المشاكل تمس ليس فقط الدبلوماسيين الروس، بل وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة من المواطنين الروس الذين تم تعيينهم في مختلف المناصب الأممية، والذين ما زالوا عاجزين عن دخول الولايات المتحدة لتأدية مهامهم منذ سنوات.

وأضاف: "على الرغم من توصيات اللجنة السادسة والجمعية العامة، لم يتم حل المشاكل التي تواجه وفدنا حتى الآن"، لافتا إلى أن سلوك السلطات الأمريكية يدل على أنها لا تعتزم تصحيح الوضع.