أوكرانيا تنضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

وقعت أوكرانيا، اليوم الخميس، على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تعزيز الدعم الدولي لعزل روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وقع على "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"، خلال زيارته الحالية لكمبوديا حيث انطلقت القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه".

وقال كوليبا: "منطقة الآسيان من أسرع المناطق نموا في العالم، فهي تتمتع بفرص كبيرة للتجارة والدعم السياسي من دول الآسيان مهم للغاية لكييف لمواجهة العدوان الروسي، كما انه الانضمام إلى الاتفاقية التأسيسية لهذه الرابطة القوية له فوائد ملموسة على الدول الأعضاء، والدولة الأوكرانية.

وكانت مجموعة دول الآسيان - التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة ما يقرب من 700 مليون شخص - قد أدانت الحرب ولكن بشكل عام تحاول تجنب إلقاء اللوم على طرف بعينه .. وقد صوتت ثماني دول من أصل 10 دول آسيان لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العدوان الروسي مع امتناع فيتنام ولاوس عن التصويت.

واتخذت سنغافورة الموقف الأقوى بفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا، بينما كانت كمبوديا تدعم أوكرانيا بشكل متزايد في رئاستها لرابطة آسيان.

وكان رئيس الوزراء الكمبودي هون سين قد أكد خلال مكالمة أجراها أوائل نوفمبر الجاري مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحاجة إلى إنهاء الحرب "حتى تتمكن أوكرانيا من استعادة السلام والاستقرار ووحدة الأراضي والتنمية"، وذلك فقا لمكتب هون سين.