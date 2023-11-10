بيطري دمياط يواصل جهوده في الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء للمواطنين

واصلت مديرية الطب البيطري، جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين، من خلال الفحص الدقيق لكل أجزاء الذبائح، خلال الحملات التي يجريها أطباء المجازر على مستوى المحافظة، والذي تم اليوم.

وأوضح الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، أن الفحص أسفر عن إعدام "الكبدة، والفشة البقري"، بالإضافة لإعدام كلى لبقرة مصابة بالسل العام في مجزري سيف الدين، وفارسكور.

وتابع الدكتور فيصل زوين، والدكتور وائل أبو الخير الإجراءات الصحية، والبيئية اللازمة لضمان التخلص الآمن منها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش، ومتابعة الدكتورة ولاء جعفر، رئيس قسم المجازر في مديرية الطب البيطري بدمياط.