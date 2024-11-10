تقارب روسي جديد مع كوريا الشمالية

بوتين يصدّق على معاهدة شراكة استراتيجية شاملة مع كوريا الشمالية تشمل تقديم المساعدات العسكرية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية.

وتنص الاتفاقية على تقديم المساعدة العسكرية وغيرها على الفور إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع اعتبار أنها "ذات طبيعة سلمية ودفاعية بحتة، وليست موجهة ضد دول أخرى ولا تهدد السلام والاستقرار"، حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية اليوم.

وتقول الوثيقة إنها: "تدعم الأطراف وتُطور بشكل دائم، مع الأخذ في الاعتبار التشريعات المحلية والتزاماتها الدولية، علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والمساواة، وغيرها من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرفان بعدم إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة موجهة ضد سيادة الطرف الآخر وأمنه وسلامته الإقليمية وحقه في الاختيار الحر وتطوير النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطرف الآخر.

واتفق الطرفان أيضا على التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية. كما سيتم توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

وقال موقع روسيا اليوم إنه من المنتظر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في الموعد الذي سيجري فيه تبادل وثائق التصديق وستكون ذات مدة غير محددة.