السفير الأمريكي في لبنان: متفائل بأن تساعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على حلحلة الأمور

أعرب السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، في تصريح له اليوم الثلاثاء، بعد لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، عن تفاؤله بأن تساعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة.

وقال السفير عيسى بعد اللقاء: "إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير، وتقدم حلًا جديدًا في كل جولة".

وأضاف: "أنا متفائل بأنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة".

وأكد السفير الأمريكي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويهمه تحقيق السلام في لبنان".

يذكر أن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حصلت في العاصمة الإيطالية روما في الرابع من أغسطس الحالي، واستمرت حتى السادس منه.