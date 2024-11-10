زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر البحر قبالة سواحل مقاطعة بابوا الجنوبية شرقي إندونيسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيقية في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الهزة وقعت في الساعة 04:20 صباحا بتوقيت جاكرتا يوم الأحد (2120 بتوقيت جرينتش يوم السبت) وكان مركزها على بعد 69 كيلومترا شمال غرب منطقة أسيمات وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا نظرا لموقعها في منطقة معرضة للزلازل والأنشطة البركانية.