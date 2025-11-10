منظمة أممية: القتال وسط السودان أدى لنزوح نحو ألفي شخص

أعلنت "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن القتال العنيف في وسط السودان أدى إلى نزوح نحو ألفي شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية، في أحدث حلقات الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وقالت المنظمة، إن النازحين فروا من عدة بلدات وقرى في منطقة بارا بولاية شمال كردفان بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وأصبحت منطقتا كردفان وإقليم دارفور (غرب السودان)، مركزين رئيسيين لتصاعد القتال مؤخرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة له.

كما أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، أنها دخلت بلدة بابنوسة بولاية غرب كردفان وأن مقاتليها يتجهون نحو مقر قيادة الجيش في المنطقة.