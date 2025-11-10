قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة أنهت استعدادها لبدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب صباحًا، موضحًا وجود أكثر من 2.3 مليون مواطن مستعدون للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، أنه تم تشكيل أكثر من 340 لجنة فرعية، في 230 مركز بأنحاء المحافظة، موضحًا وجود 19 مقعدًا لها في مجلس النواب.

وأشار إلى وجود 9 مقاعد للنظام الفردي، يتنافس عليها 60 مرشحًا، لافتا إلى اشتعال المنافسة بيهم من خلال المؤتمرات والدعاية لانتخابية.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، وجه بتيسير العملية الانتخابية مع الحفاظ على مسافة واحدة من كل المرشحين، مؤكدًا جاهزية مديرية الأمن والوحدات المحلية بالمحافظة منذ أيام لبدء الانتخابات.

وتابع أن وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضية يعملون على تسهيل العملية الانتخابية، لذوي الهمم وكبار السن، إلى جانب قيام متطوعي الشباب والرياضة بتنسيق سير العملية الانتخابية وتوجيه الناخبيين.

وأكد توافر مركز العمليات وممثلي الجهات المعنية على مدار الساعة في أيام الانتخابات، بالتنسيق مع المراكز الرئيسية بوزارة التنمية المحلية، ومجلس الوزراء والهيئة الوطنية للانتخابات، لرصد المشاكل والتعامل معها فورًا.

وتوقع كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية قياسًا على الاستحقاقات السابقة، بالإضافة للدعاية الانتخابية للمرشحين الفرديين والأحزاب، موضحًا أنه تم توجيه المؤسسات الدينية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، باعتباره المجلس التشريعي الأهم في المكون الدستوري.

ودعا المواطنين لعدم التفريط في حقهم الدستوري الديموقراطي، باختيار من يمثلهم في مجلس النواب للسنوات الخمس القادمة، لأنه صوت المواطنين في عمليات التشريع والرقابة.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تنطلق غدًا الاثنين وتستمر ليومين، في 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية والبحيرة والصعيد، بمشاركة 1281 مرشحًا على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القائمة 142 مقعدًا تتنافس عليها قائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتُعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، على أن تُفتح الطعون خلال 48 ساعة، وتُجرى جولة الإعادة في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن نتائجها النهائية في 11 ديسمبر 2025.