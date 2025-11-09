محافظ الغربية يوجه بحل مشاكل المواطنين خلال جولة لمتابعة مشروعات الرصف بقطور

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، جولة ميدانية في مركز ومدينة قطور، شملت متابعة مشروعات الرصف والخدمات العامة والاستماع إلى المواطنين بشكل مباشر.

وبدأ المحافظ، جولته بمتابعة سير العمل في مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، حيث يتم رصف الطبقة الرابطة على الطريق بطول 700 متر وعرض 30 مترًا، مقسمًا إلى حارتين مروريتين بعرض 12 مترًا لكل حارة، مع جزيرة وسطية وأرصفة بعرض مترين من الجانبين.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع رصف مصرف الزهار يُعد من أبرز المشروعات التنموية بالمركز لما يمثله من أهمية بيئية ومرورية وتنموية لأهالي المنطقة، حيث يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البيئة المحيطة بالمصرف، بالإضافة إلى تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة، مؤكدًا الالتزام التام بالمواصفات الفنية والجودة في التنفيذ وفق جدول زمني محدد لضمان استلام المشروع بأعلى مستوى.

وتجول المحافظ، سيرًا على الأقدام في شوارع قطور لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتفقّد عددًا من الحدائق والمناطق الخضراء، موجهًا بتطوير المتنزهات وتوفير متنفسات حضارية للمواطنين، ضمن جهود المحافظة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية نظيفة وآمنة.

كما تابع المحافظ، الالتزام بالتعريفة الرسمية بموقف المدينة، واستمع إلى المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا العمل على حل أي مشكلات تواجههم وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة، مع التأكيد على توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة.

واختتم المحافظ، جولته بتفقّد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة قطور، حيث تابع سير العمل واطلع على تقديم الطلبات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن مع الحفاظ على الشفافية واحترام المواطنين، مشددًا على أن أي موظف يثبت تعطيله للخدمة أو تعامله مع المواطنين بشكل غير لائق سيُحاسب فورًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن مركز قطور يأتي ضمن أولويات خطة المحافظة التنموية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يتم على الأرض من تطوير الطرق، وتحسين المرافق، وميكنة الخدمات الحكومية، يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء دولة قوية تحترم المواطن وتضعه في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة في جميع مراكز المحافظة لرصد الواقع ومعالجة أي خلل فورًا، وتحقيق التكامل بين المشروعات الجارية والعمل اليومي لخدمة المواطنين.