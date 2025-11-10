الصندوق السيادي النرويجي يستهدف زيادة استثماراته في قطاع الطاقة بأمريكا الشمالية وأوروبا

عزز صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغة قيمة أصوله 2.1 تريليون دولار، فريقَه المتخصص في إدارة استثمارات الطاقة، سعيا منه لتوسيع محفظة أصوله في قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هارالد فون هايدن، رئيس قطاع استثمارات الطاقة والبنية التحتية في الصندوق إن أكبر صندوق سيادي في العالم عين 3 مسئولين جدد في نيويورك خلال الصيف الحالي، ليصل إجمالي أعضاء الفريق المشرف على محفظة استثمارات الطاقة إلى حوالي 20 شخصًا. ويتوقع الصندوق سوقا مزدهرة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء المتجددة التي يتم إدارتها بشكل وثيق، حتى في ظل الاضطرابات السياسية التي يواجهها القطاع.

قال فون هايدن في مقابلة أُجريت معه في أوسلو: "علينا إيجاد صفقات جيدة، أولًا وقبل كل شيء، لكننا متفائلون.. في هذا العام والعام الماضي، نرى مشاريع عملاقة تتحقق، ليس فقط في مرحلة التخطيط".

قامت شركة إدارة الصندوق النرويجي، المعروفة رسميا باسم "نورجيس بنك"، بأولى خطواتها في مجال الطاقة المتجددة عام 2021، بشراء حصة في مزرعة رياح بحرية هولندية إلى جانب شركة تطوير طاقة الرياح الدنماركية "أورستيد ". وبينما استغرق الأمر ما يقرب من عام ونصف لإبرام الصفقة التالية التي بلغت قيمتها 600 مليون يورو "690 مليون دولار" مقابل حصة قدرها 49% في مجموعة من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية الإسبانية، فقد قفزت وتيرة الاستثمارات وحجم الصفقات التي نفذها الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأشهر الأخيرة.

في حين أن الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق النرويجي في قطاع الطاقة المتجددة موجود حتى الآن في أوروبا، فقد أصبحت الولايات المتحدة محل تركيزه كما قال فون هايدن، والفريق "يبحث بنشاط" عن صفقات.

وعندما سئل عما إذا كانت إدارة ترامب تلقي بظلالها على توجهات الطاقة المتجددة، أجاب: "هناك مخاطر سياسية في كل مكان، عليك فقط أن تكون ذكيا".

يذكر أن فون هايدن، الرئيس السابق للطاقة والبنية التحتية في شركة أركتيك سيكيورتيز أشرف في العام الماضي على اندماج الفريقين اللذين يُديران محافظ الطاقة غير المدرجة والمدرجة للصندوق بقيمة تقارب 50 مليار دولار. ويشمل ذلك كل شيء من ألواح الطاقة الشمسية ومزارع الرياح إلى حصص في شركة النفط العملاقة مثل إكسون موبيل كورب وفيستاس ويند وشركة لتصنيع توربينات الرياح.

في أكبر صفقة له حتى الآن، كان الصندوق جزءا من تحالف اشترى في سبتمبر/أيلول الماضي 46% من شبكة الكهرباء الألمانية التابعة لشركة تينت هولدنج مقابل 9.5 مليار يورو، وشارك الصندوق بنحو نصف قيمتها.