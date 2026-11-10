 الهلال الأحمر يواصل استجابته لأزمة الأمطار بغزة بأكثر من 2,527 طنا من المواد الإغاثية والغذائية عبر قافلة زاد العزة 309 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر يواصل استجابته لأزمة الأمطار بغزة بأكثر من 2,527 طنا من المواد الإغاثية والغذائية عبر قافلة زاد العزة 309

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 3:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 3:53 م

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، من خلال توفير مستلزمات الشتاء الأساسية، وفي مقدمتها الخيام والبطاطين والملابس الشتوية، للمساهمة في تخفيف معاناة الأسر المتضررة وتوفير مأوى بديل يحميها من قسوة الظروف الجوية.

وفي هذا الإطار، أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 309، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتجاوزت حمولة القافلة 309 من «زاد العزة» أكثر من 2,527 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت الدقيق، السلال الغذائية، المستلزمات الإغاثية، المواد الطبية، والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

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