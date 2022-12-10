عمت حالة من الفرحة والسعادة على عناوين صحف المغرب بعد التأهل التاريخي الذي حققه منتخب أسود الأطلس في بطولة كأس العالم.

وكان منتخب المغرب قد حقق الفوز أمام البرتغال بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الثمامة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات ربع نهائي المونديال.

ليكتب منتخب المغرب تاريخا جديدا في المسابقة القارية حيث أصبح المنتخب العربي والإفريقي الأول الذي يصل لهذا الدور ليسطر اسمه بين كبار المنتخبات العالمية.

وجاءت صحيفة المنتخب، بعنوان «أسود المغرب تغرق بحارة البرتغال»، لتؤكد أن منتخب الملاحين لم يجد حلولا سهلة في مواجهة المغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب نجح في خطف بطاقة التأهل بعدما دافع بشكل مميز مع تألق الحارس ياسين بونو.

كما ذكر موقع البطولة، دور يوسف النصيري في قيادة منتخب المغرب في حسم التأهل بعدما سجل هدفا في الدقيقة 43.

وتحت عنوان: «المغرب يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم»، أوضح أن النصيري هز الشباك البرتغالية برأسية قوية كانت كالسيف على لاعبي البرتغال.

وأخيرا موقع le360، الذي عنون تقرير المباراة: «النصيري يقود المغرب لتاريخ جديد في كأس العالم»، وأكد أن المغرب نجح في تحقيق ثاني فوز له تاريخيا على حساب البرتغال بعد مونديال 1986، في انتظار مواجهة أحد المنتخبين فرنسا أو إنجلترا في دور ما قبل نهائي مونديال قطر.