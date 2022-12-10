أعلن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، حرص حزبه على انتخاب رئيس للجمهورية.

ودعا قاسم، إلى الاتفاق على مواصفات الرئيس على أن يرعى خطة الإنقاذ الاقتصادي المالي، ويكون قادرا على التعاون مع كل الأطراف ولا يكون استفزازيا.

وقال قاسم في كلمة ألقاها اليوم الجمعة: "ما يجري في المجلس النيابي في جلسات انتخاب الرئيس تعبير عن العجز في الوصول إلى انتخاب الرئيس"، معتبرا أنه "لا بد من الاتفاق على مواصفات مشتركة بين الكتل المختلفة، من أجل أن نصل إلى تحديد الاسم الذي ينسجم مع هذه المواصفات".

ورأى أن "المواصفات ثلاثة: أولا رعاية خطة للإنقاذ الاقتصادي المالي، ثانيا قدرة الرئيس على التواصل والتعاون مع كل الأطراف الموجودين على الساحة، ثالثا أن لا يكون الرئيس استفزازيا بل يعمل بهدوء لمعالجة القضايا الخلافية".

وأضاف: "من تتوفر فيه هذه المواصفات الثلاثة إذا اتفقنا عليها فمن السهل أن يجري التطبيق، لأنَّ التطبيقات ليست واسعة جدا بل محدودة".

وقال: "نحن في مأزق إذا استمر الوضع بهذه الطريقة، وهذا يعني أنَّ الأمر يمكن أن يطول".

وأعلن أن لبنان سيبقى "قويا بالجيش والشعب والمقاومة مهما فعلوا، وتجربة السنوات الثلاث أكبر دليل على ذلك".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 الماضي.

ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تسع جلسات نيابية خصصت للانتخاب.