 محافظ الغربية: اليوم الأول لانتخابات الرئاسة شهد حشودا كبيرة من الناخبين بلجان الاقتراع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية: اليوم الأول لانتخابات الرئاسة شهد حشودا كبيرة من الناخبين بلجان الاقتراع

علاء شبل:
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 11:14 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 11:14 م

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن جميع لجان محافظة الغربية شهدت كثافة كبيرة وتزاحما من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الأول للتصويت.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأضاف محافظ الغربية، أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

وأكد أن العملية الانتخابية سارت بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية في كل لجان عروس الدلتا دون معوقات.

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