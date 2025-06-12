 لازاريني: آلية المساعدات الأمريكية بغزة لن تعالج الجوع - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 2:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لازاريني: آلية المساعدات الأمريكية بغزة لن تعالج الجوع

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 2:12 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 2:12 م

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن آلية المساعدات الأمريكية المزعومة بقطاع غزة "لن تُعالج الجوع المُتفاقم، ولا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تُصبح واقعًا جديدًا".

جاء ذلك بمعرض انتقاد لازاريني لآلية توزيع المساعدات على الفلسطينيين المجوعين تحت الحصار الإسرائيلي بقطاع غزة عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة إسرائيليا وأمريكيا، في منشور على منصة "إكس".

واعتبر المسئول الأممي آلية توزيع تلك المساعدات بغزة، خارج إشراف الأمم المتحدة: "مُهينة للغاية ومُذلة وتُعرّض الأرواح للخطر".

وتوزع مواد غذائية شحيحة جدا في "مناطق عازلة" وسط وجنوب غزة، وسط فوضى وإطلاق النار الإسرائيلي يومي على المجوعين، ما يؤدي لسقوط الشهداء والجرحى.


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