الأهلي يواجه دلفي وديا استعدادا لمباراة المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية غدًا الخميس أمام فريق دلفي، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
من المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز كافة عناصر الفريق، في ضوء الاستعداد لمباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري.
وخاض الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم، الأربعاء، بدأ بأداء اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما خاض حراس المرمى فقرات متنوعة.
وواصل مصطفى شوبير أداء تدريبات التأهيل البدني، بسبب إصابته بشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية.