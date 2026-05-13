الأهلي يواجه دلفي وديا استعدادا لمباراة المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية غدًا الخميس أمام فريق ‏دلفي، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز‎.

من المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، ويسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز كافة عناصر الفريق، في ‏ضوء الاستعداد لمباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ‏ختام منافسات بطولة الدوري.

وخاض الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم، الأربعاء، بدأ بأداء اللاعبين مجموعة من التدريبات ‏البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما خاض حراس ‏المرمى فقرات متنوعة.

وواصل مصطفى شوبير أداء تدريبات التأهيل البدني، بسبب إصابته بشد في ‏الجزء السفلي من العضلة الخلفية.‏