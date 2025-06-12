أصيب 5 أشخاص، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق ذهبية وسط مدينة الغردقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم في نطاق وسط المدينة. وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود 5 مصابين، أحدهم في حالة حرجة.

وشملت قائمة المصابين:

سامية نجيب: اشتباه ما بعد الارتجاج، اضطراب بدرجة الوعي، وكسر بالساق اليسرى.

مجدي مسعود: اشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب بدرجة الوعي.

زكريا زرعي: اشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب بدرجة الوعي.

أحمد محمد محمد: اشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب بدرجة الوعي.

كيرلس زكريا زرعي (12 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وقد خضع جميع المصابين للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة والأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب التصادم وملابساته.