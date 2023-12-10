درية شرف الدين: الطريق نحو التغيير والإصلاح يبدأ بالمشاركة في الانتخابات

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تتزامن مع ظروف إقليمية دولية «مشتعلة» جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأشقاء في قطاع غزة.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن اللحظة الراهنة من عمر الوطن تتطلب مزيدا من التكاتف والوقوف صفا واحدا وتلافي الاختلافات الفكرية والسياسية؛ من أجل حماية الوطن والمواطن.

وأكدت أن المشاركة في الاستحقاق السياسي لانتخابات الرئاسة المصرية واجب وحق وطني، قائلة: «على المواطن أن يعي أن صوته له قدره وتأثيره في النتيجة النهائية للانتخابات، هناك أكثر من مرشح وعلى المواطن اختيار الذي يتوافق مع توجهه ومصلحة الوطن».

وتابعت: «إذا أراد المواطن تغييرا وإصلاحا واستبدال بعض الأحوال الحالية؛ فإن طريقها الأفضل هي المشاركة»، داعية المرأة المصرية إلى مواصلة دورها الفاعل على الصعيد السياسي منذ ثورة 1919.

وناشدت المرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية، قائلة: «على المرأة الذهاب إلى مقار اللجان وعليها أيضا أن تجيد الاختيار لنستشرق معها مستقبلا مضيئا في تاريخ مصر».