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غدًا.. الشاعر عمرو حسن ضيف حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي

إيناس العيسوي
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 11:13 ص

يُحيي الفنان علي الهلباوي، حفلًا غنائيًّا في الثامنة مساء غد الخميس على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي.

ويستضيف الحفل الشاعر عمرو حسن، والذي يلقي مجموعة من قصائده بمصاحبة الفرقة الموسيقية للفنان علي الهلباوي، ومنها وحشتيني والفراشة وبطلتي توحشيني.

ويقدم الهلباوي خلال الحفل عددًا من الأغنيات والأناشيد والابتهالات منها "ليلي طال، ومليون قصيدة، وقل للمليحة، وابعتلي جواب، ومرسال لحبيبتي".

جدير بالذكر أن الفنان علي الهلباوي هو ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، والذي بدأ الغناء في عمر الـ17 عامًا، مع فرقة "الهلباوي"، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.


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