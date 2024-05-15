القبض على عصابة تخصصت في تتبع وسرقة رواد البنوك بمدينة 6 أكتوبر

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص تتبع رواد البنوك وسرقة المبالغ المالية من سيارتهم بمدينة 6 أكتوبر.

ورصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باستقلال بعض الأشخاص سيارة وتتبع أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وسرقة مبلغ مالي منه .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة-.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك وسرقة المبالغ المالية من داخل سياراتهم عن طريق "كسر زجاج السيارات" مستخدمين سيارتين "مستأجرة" تم ضبطهم.

وأضافوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبالغ المستولى عليها حصيلة نشاطهم الإجرامي – 2 فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.