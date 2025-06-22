مريم نعوم: كان هناك حيرة كبيرة على نهاية «لام شمسية» ومصير «وسام»

أكدت الكاتبة مريم نعوم أن المنتج محمد السعدي تحمّس لمسلسل لام شمسية منذ البداية، وكان دائم الدعم لهذا المشروع، موضحةً أن المسلسل كان من المقرر أن يتكوّن من 30 حلقة منذ بدء الكتابة، لكن تم الاتفاق لاحقًا على أن يكون 15 حلقة فقط.

وأضافت مريم، خلال ندوة لام شمسية التي أقامها اليوم المركز الكاثوليكي للسينما بحضور صُنّاع العمل، أن قصة المسلسل مرّت بعدة مراحل من المعالجات الدرامية داخل ورشة الكتابة، مشيرةً إلى أن هناك أكثر من كاتب شاركوا في العمل، وكانت هناك مناقشات طويلة حول نهاية المسلسل، وبالتحديد حول مصير شخصية "وسام" التي قدّمها الفنان محمد شاهين، حيث أرادت الأغلبية أن ينال "وسام" جزاءه في نهاية العمل، وكان هناك نقاش مطوّل مع المخرج كريم الشناوي حول هذا الأمر.

وتأتي الندوة انطلاقًا من أهمية الأعمال الدرامية في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين، كونها تدخل كل بيت، وتجتمع حولها الأسرة بمختلف أعمارها وثقافاتها. أدار الندوة الناقد الفني محمود عبد الشكور، في حين غابت الفنانة أمينة خليل عن الحضور بسبب احتفالها بزفافها الذي أُقيم منذ أيام، وكذلك الفنان أحمد السعدني.

حضر الندوة كل من المخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، ويارا جبرا، وفاتن سعيد، والدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، وثراء جبيل، والطفل علي البيلي، والفنان محمد شاهين، وياسمينا العبد.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، من خلال إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المهتمين بهذه الأعمال.

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديدًا لتناوله عددًا من القضايا الاجتماعية المهمة من منظور إنساني، خاصةً أنه تطرّق بجرأة إلى موضوعات لم تُطرح من قبل، وعلى رأسها قضية التحرّش بالأطفال. وقد وضع صنّاع المسلسل أنفسهم أمام المرآة لمواجهة تقاعس المجتمع وتخاذله أمام هذه المواضيع الحساسة، في حبكة درامية متميّزة، جمعت بين تكامل العناصر الفنية وسرد درامي مشوّق ومتماسك.

ومن المقرّر أن يختتم الأب بطرس دانيال الندوة بتوزيع شهادات التقدير على جميع صنّاع وأبطال المسلسل، إلى جانب إهدائهم درع المركز تقديرًا لرسالتهم الفنية والإنسانية.

وكان المركز الكاثوليكي قد أقام في وقت سابق ست ندوات لأعمال درامية، وهي: الخواجة عبد القادر، حلاوة الدنيا، ولاد ناس، خلي بالك من زيزي، ليه لأ!!؟ (الجزء الثاني)، وجزيرة غمام.

يُذكر أن مسلسل لام شمسية من بطولة: أمينة خليل، أسيل عمران، يسرا اللوزي، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.