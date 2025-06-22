الرئيس الإيراني: طهران لن تتخلى أبدا عن حقها في الطاقة النووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتخلى أبدا عن حقها في الطاقة النووية، الذي "لا يمكن انتزاعه منها بالحرب والتهديدات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن بزشكيان قال في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن إيران مستعدة لتقديم ضمانات وإجراءات لبناء الثقة لإظهار الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، بحسب بيان صادر عن الرئيس الإيراني.

وأضافت "إرنا" أن بزشكيان قال إن إيران لم تسع أبدا لإنتاج أسلحة نووية. ونشر الزعيم الفرنسي على منصة إكس أنه أبلغ نظيره الإيراني أن "إيران يجب ألا تحصل أبدا على أسلحة نووية، والأمر متروك لإيران لتقديم ضمانات كاملة بأن نواياها سلمية".