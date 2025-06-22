كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف

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في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة البيئة المنزلية، تقدم الوزارة مجموعة من النصائح الفعالة للحفاظ على برودة المنازل خلال فصل الصيف:

1-استخدام هواء الليل: ينصح بفتح النوافذ خلال ساعات الليل للاستفادة من برودة الهواء، مما يساعد في تقليل درجة حرارة المنزل.

2- تقليل الحرارة خلال النهار: يفضل استخدام الستائر لحجب أشعة الشمس المباشرة، مما يساهم في تقليل الحرارة داخل المنزل.

3- تقليل تشغيل الأجهزة الكهربائية: ينصح بتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية في الصباح قدر الإمكان، حيث إن تشغيلها يزيد من درجة حرارة المنزل.

و تؤكد وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع هذه النصائح لضمان بيئة منزلية صحية ومريحة خلال أشهر الصيف الحارة.