كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة البيئة المنزلية، تقدم الوزارة مجموعة من النصائح الفعالة للحفاظ على برودة المنازل خلال فصل الصيف:
1-استخدام هواء الليل: ينصح بفتح النوافذ خلال ساعات الليل للاستفادة من برودة الهواء، مما يساعد في تقليل درجة حرارة المنزل.
2- تقليل الحرارة خلال النهار: يفضل استخدام الستائر لحجب أشعة الشمس المباشرة، مما يساهم في تقليل الحرارة داخل المنزل.
3- تقليل تشغيل الأجهزة الكهربائية: ينصح بتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية في الصباح قدر الإمكان، حيث إن تشغيلها يزيد من درجة حرارة المنزل.
و تؤكد وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع هذه النصائح لضمان بيئة منزلية صحية ومريحة خلال أشهر الصيف الحارة.