لاوتارو مارتينيز بعد فوز إنتر على أوراوا:التركيز كان على الفوز وليس الأداء

أكد لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان، أن الأهم في المباراة ضد أوراوا ريدز الياباني كان تحقيق الفوز، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة رغم الخسارة في المباراة الأولى. جاء ذلك بعد فوز فريقه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال مارتينيز عبر موقع فيفا: "ما كان يهم هو الفوز، لم نتمكن من تحقيقه في المباراة الأولى، لكن كنا نعلم أن مواجهة أوراوا ستكون أيضًا صعبة". وأضاف: "أنا من أمريكا الجنوبية وأعرف جيدًا الجهد البدني الكبير الذي يبذله اللاعبون حتى في القارات الأخرى، ومباراة أوراوا لم تكن استثناءً".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لم أرّ الهدفين حتى، لكن عندما وصلت الكرة من الركنية، شعرت أنها فرصتي، ومن ثم أصبح كل شيء أسهل".

بفوزه في هذه المباراة، حقق إنتر أول انتصار له في المجموعة بعد تعادله مع مونتيري في الجولة الأولى. وودع أوراوا البطولة رسميًا، ليصبح الفريق الثالث الذي يغادر بعد لوس أنجلوس وأوكلاند سيتي. وبذلك، يتصدر إنتر المجموعة برصيد أربع نقاط، يليه ريفر بليت بـ3 نقاط (مع مباراة أقل)، ثم مونتيري في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأوراوا في المركز الأخير دون نقاط.