تقديرات إسرائيلية: الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون سبعة أسابيع

• الإيرانيون أثبتوا تاريخياً قدرتهم واستعدادهم لتحمل المعاناة لفترات طويلة

كشفت تقديرات إسرائيلية حديثة أن الحرب قد تنتهي في غضون سبعة أسابيع من الآن، بينما يرى محللون أنه لا يمكن حسمها في الوقت الراهن.

وجاء في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للخبير يوسي ميلمان، أن "التقديرات في الجيش الإسرائيلي هي أن الحرب ستنتهي خلال 7 أسابيع".

وأضاف أن "ضباط رفيعين في الجيش الإسرائيلي يقولون إنه لا يمكن حسمها في الوقت المقرر، ولم يتضح الوقت الكافي لذلك. قبل 6 أيام حذرت هنا من حرب استنزاف".

وفي سياق متصل، حذر مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق من أن إنهاء الهجمات قد يدفع إيران نحو التسلح النووي بشكل أسرع.

ووفقا للمنشور على "إكس"، فإنه "حتى الآن، قُتل 24 إسرائيليا وأصيب 1150 آخرين وهناك 9 آلاف نازح، ومئات الشقق المدمرة. لا ينبغي اللعب بالقدر، يجب إنهاء ذلك".

ودعا يوسي ميلمان إلى إعادة النظر في جدوى استمرار الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الإيرانيين أثبتوا تاريخياً قدرتهم واستعدادهم لتحمل المعاناة لفترات طويلة.

وتساءل ميلمان عمّا إذا كان من الضروري أصلاً فتح جبهة حرب جديدة ضد الإيرانيين، مذكّراً بما وصفه بتصميمهم خلال ثماني سنوات من الحرب مع العراق.

وأشار إلى أن الفرصة قد تكون سانحة الآن للتوجه نحو تسوية، خصوصاً إذا ما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب صيغة جديدة للاتفاق، داعياً إلى اقتراح وقف لإطلاق النار، ومؤكداً أن إيران على الأرجح لن ترفض مثل هذا العرض.