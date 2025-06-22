احتجز ضباط البحث الجنائي بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، مساء السبت، "د.آ"، زوجه الكابتن "ح.ح"، مدرب منتخب مصر لكرة القدم؛ إثر إكتشافهم صدور حكم غيابي بحقها بالحبس لمدة شهر.



وجاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات صرف المتهمة من قسم شرطة العامرية، بعد تحرير محضر ضدها من شخص استأجر فيلا يملكها زوجها، وكانت تسكنها مع أولادها، وذلك في منطقة الكينج مريوط، واتهمها فيه بمنعه من دخول الفيلا.



ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وأثناء إنهاء الإجراءات إخلاء سبيل المتهمة، اكتشف ضباط البحث الجنائي وجود حكم قضائي "غيابي" حصل عليه زوجها "ح.ح"، ضدها بالحبس لمدة شهر، في واقعه تعديها عليه بالضرب.



وتحمل القضية المحكوم فيها "غيابيًا" على الزوجة المتهمة بالضرب بالحبس لمدة شهر، وكفالة 500 جنيه، رقم 8760 لسنة 2023 جنح ثانٍ العامرية، رغم إجراء مصالحة رسمية بينهما قبل أقل من 3 أشهر.



وبدأت الواقعة بإبلاغ شخص أنه استأجر فيلا الكابتن "ح.ح"، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، منه، لكنه فوجئ بأن زوجته تعيش فيها رفقة أبنائها، في منطقة الكينج مريوط، وعندما دار بينهما خلاف حرر ضدها محضر حمل رقم 2761 إداري ثانٍ العامرية.