القبض على المتهمين بقتل طبيب طنطا بعد 24 ساعة

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تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا برىاسة الرائد أحمد الكفراوي، اليوم السبت، من القبض على المتهمين في واقعة العثور على جثمان طبيب شهير مكبل اليدين ومكمم الفم داخل شقته السكنية بشارع النادي بدائرة القسم

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة متسولة كانت تتردد على المجني عليه في الأعياد والمناسبات بقصد المساعدة، وفي يوم الواقعة استعانت بزوجها ويعمل مبيض محارة وتوجهوا إلى منزل المجني عليه.

وعقب فتح المجني عليه باب شقته قاموا بتكميمه وتكبيل يديه وخنقه بقطعة قماش وإنهاء حياته بقصد السرقة واستولوا على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتف محمول.

تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم يقيمون بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم المسروقات.