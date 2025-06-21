إيران تهدد بضرب شحنات المساعدة العسكرية لإسرائيل

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هدد الجيش الإيراني، السبت، بضرب شحنات المساعدة العسكرية الموجهة لإسرائيل مع استمرار الحرب بين البلدين.

وقال متحدث في خطاب مصور بثه التلفزيون الرسمي: "نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو للرادارات في سفن أو طائرات من أي دولة لمساعدة النظام الصهيوني ( إسرائيل)".

وأضاف: "سيعتبر مشاركة في العدوان على إيران الإسلامية وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".

ومع دخول المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران أسبوعها الثاني، أعلنت طهران أنها شنت هجوما جديدا بطائرات درون على إسرائيل، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وذكرت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن العشرات مما يعرف بطائرات "هجومية انفجارية " درون تابعة للقوات المسلحة النظامية تم استخدامها فى الهجمات.

في المقابل، أعلنت إسرائيل، السبت، أنها "قضت" على 3 قياديين في الحرس الثوري الإيراني، بينهم سعيد إيزادي الذي قالت إنه كان "حلقة الوصل" بين إيران وحركة حماس.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران.