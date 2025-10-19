وائل جسار يوجّه تحية للجيش المصري خلال مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية

حرص النجم وائل جسار على تهنئة الجيش المصري خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، قائلاً: "يا رب دايمًا نشوف مصر بألف خير، وتحية كبيرة للجيش المصري، وفخور إني في مصر الحبيبة وبين ناسها الطيبين".



وأضاف جسار قائلاً: "وقوفي على خشبة دار الأوبرا المصرية شرف وفخر كبير لي. أنا مدين للمصريين بحياتي، والسبب في وجودي اليوم هو أنتم. شرف كبير وفخر إنّي أكون موجود في مهرجان الموسيقى العربية النهارده. أنتم فوق راسي، ومصر هي بلد الفن والموسيقى اللي خرجت كبار المبدعين".



وتابع قائلاً: "يكفيني فخرًا أني أغني على المسرح الذي وقف عليه عمالقة مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وشرف لأي فنان أن يكون في المكان نفسه الذي غنّوا فيه. يا رب دايمًا نشوف مصر بخير، وبشكر من قلبي كل القائمين على المهرجان والحفل العظيم ده."