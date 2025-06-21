قيادي بحزب حماة الوطن: مصر لا تصدر الأزمات وكرامة أبنائها في الخارج غير قابلة للمساس

قال اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، إن مصر لم تكن يومًا مصدرًا للأزمات، ولا تسمح لأحد بالإساءة إلى كرامة أبنائها العاملين بالخارج، الذين يساهمون بجهدهم وخبراتهم في تنمية المجتمعات التي يعملون بها، مضيفا أنه لابد أن تعرف الشعوب العربية حقيقة ذلك الأمر.

وأوضح لطفي في بيان له اليوم، أن المصريين الموجودين في الدول العربية لم يغادروا وطنهم طلبًا للمساعدة أو هربًا من دمار، بل خرجوا بعقود عمل رسمية، واستجابة لحاجة تلك الدول إلى الكفاءات والخبرات المصرية، مضيفًا أنمن يعمل له حقوق، وما يتحصل عليه المصريون من أجور هو مقابل عرقهم وكفاءتهم، وليس تفضّلًا من أحد".

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن هناك محاولات ممنهجة في بعض الفضاءات الإعلامية لتشويه صورة العامل المصري أو التقليل من شأنه، وهو أمر مرفوض تمامًا، داعيًا إلى تحكيم العقل والضمير، وعدم نسيان أن مصر كانت ولا تزال ملاذًا آمنًا لأشقائها.

وتابع لطفي: "اليوم يعيش على أرض مصر أكثر من أربعة ملايين مواطن عربي لجأوا إليها فرارًا من الحروب، وتحظى معاملتهم فيها بكامل الاحترام والرعاية، دون تمييز أو استغلال، لأن هذه هي قيم الدولة المصرية".

وأكد أن مصر لا ترد الإساءة بالإساءة، لكنها لن تتهاون في الدفاع عن كرامة مواطنيها في أي مكان، مضيفا أن"من يتحدث عن مصر أو عن المصريين باستخفاف، عليه أن يتذكر جيدًا أن لهذا البلد تاريخًا لا يُمحى، ودورًا لا يُنكر، وشعبًا لا يقبل الإهانة".

واختتم اللواء سامح لطفي بيانه بقوله: "المصريون في الخارج سفراء وطنهم، وكرامتهم جزء من السيادة الوطنية، والدولة لن تسمح أبدًا أن تكون محل عبث أو تجاوز".

كانت صحيفة كويتية أثارت جدلًا واسعًا بعد نشرها تقريرًا مثيرًا للجدل وصفت فيه بعض العمالة المصرية في الكويت بأنهم "متسولون"، في تعميم اعتبره كثيرون مهينًا وغير دقيق.

التقرير قوبل بموجة غضب واستنكار في مصر، حيث طالب ناشطون وإعلاميون باعتذار رسمي لما حمله من إساءة لكرامة العمال المصريين.

وتزامن ذلك مع تعرض الفنانة التونسية هند صبري لانتقادات على خلفية تصريحاتها التي فسّرها البعض بأنها تقلل من شأن المصريين.