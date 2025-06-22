رسالة حاسمة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل لقاء بورتو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل الاتصال الذي جرى بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، قبل مباراة بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "محمود الخطيب تواصل مع محمد يوسف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد له أنه غير راضٍ عن نتيجة المباراة الأخيرة".

وأضاف: "الخطيب طلب من يوسف أن ينقل هذه الرسالة إلى الجهاز الفني واللاعبين، وهو ما تم بالفعل، حيث حفز الخطيب اللاعبين على تقديم أداء مميز في المباراة القادمة أمام بورتو".

وتابع: "كما أوضح الخطيب أن كل فوز له مقابل مالي كبير، وأن النادي الأهلي وضع لائحة تنص على منح اللاعبين نسبة من هذه المكافآت المالية مقابل تأهلهم إلى أدوار متقدمة في البطولة".