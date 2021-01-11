 سوريا: مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في انفجار لغم بريف درعا - بوابة الشروق
الإثنين 11 يناير 2021 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

سوريا: مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في انفجار لغم بريف درعا

لغم - ارشيفية
لغم - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:33 م
لقي طفلان مصرعهما وأُصيب 10 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي جنوب سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله، إن لغما من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في الحي الشرقي من مدينة الشيخ مسكين؛ مما أسفر عن مقتل طفلين وجرح 10 أطفال آخرين معظمهم من أسرة واحدة.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها زرعت المفخخات والألغام قبل انهزامها، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار هذه المخلفات في المدنيين وتتسبب في مقتل وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك