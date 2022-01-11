تكريم فارس الريشة والقلم عصمت دوستاشي في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت عنوان”عالم دوستاشي” وذلك تحت أشراف الفنان أمين الصيرفي مدير النشاط الثقافي والفكر بدار الأوبرا المصرية.

في بداية العرض تم عرض فيلم تسجيلي عن حياة دوستاشي الثرية بالعديد من المحطات الهامة، ثم عقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية إدارتها الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي بحضور الفنان الكبير عصمت دوستاشي المخرج محمد الدخاخني تحدث دوستاشي خلال الندوة عن حياته العملية ومحطات عن أعماله خلال سنوات طويلة.

كما تحدث عن ارتباط التشكيل بالأدب والنقد وأشار إلي أهمية الحفاظ على هويتنا الفنية وعن مدينة الثغر “الإسكندرية” والتى تمثل فيضا متميزا لمختلف ألوان الفنون والثقافة وواصل حديثه عن دور الفنون الذي تحمل رسالة إنسانية لها أثر عميق على النفس البشرية كما تحدث عن أهمية الأماكن الثقافية بمدينة الثغر وطالب بالحفاظ عليها لما تمثله من أهمية في بناء ووعي أبناء المجتمع السكندرى.

وعقب انتهاء الندوة تم إهداء الفنان عصمت دوستاشي درع دار الأوبرا المصرية تكريما له عن مشواره الإبداعي المتميز.

جدير بالذكر، أن عصمت داوستاشي تشكيلي وكاتب وناقد ويعد أحد علامات الفن المصري المعاصر، ولد بالإسكندرية عام 1943 وتخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم النحت عام 1967، تميز بأسلوب خاص في أعماله الفنية أشبه بالتصوف، وله عدة إصدارات أدبية وتجارب في السيناريو والقصة القصيرة.