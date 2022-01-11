اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحة الحضري وأبو جبل

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أعلن اتحاد الكرة سلبية المسحة الطبية للثنائي عصام الحضري مدرب الحراس والحارس محمد ابو جبل، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الذين تخلفوا عن مصاحبتها إلى الكاميرون سلبية مسحة كل من عصام الحضري ومحمد أبو جبل ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي.

وعلى الفور اتخذت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن.

وكان جيرارد مور محلل الآداء قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.