محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بتلا والشهداء وسرس الليان

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء الشامل؛ للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الخميس، على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ومواصلة جهودها المكثفة في متابعة الموقف التنفيذي بقطاع الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم الدعم اللازم لضمان نهو المشروعات المستهدفة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ، الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أنه يجري أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع كفر الشيخ منصور بداية من شارع بورسعيد بطول 700 متر مع رصف متفرعاته بطول 300 متر تنفيذ مديرية الطرق.

وأضاف أنه تجري أعمال تركيب إنترلوك الأرصفة بشارع مدرسة الشهيد طيار المتفرع من شارع النصر بطول 500 متر، وأعمال تبطين ترعة السمسمية بناحية ميت شهالة لاستئناف أعمال الرصف بالطريق فور الانتهاء من أعمال التبطين، ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالي.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أعمال الرصف النهاية بطريق البر الغربي، وأعمال فرد طبقة السن بشارع 3 بمتفرعات شارع بورسعيد ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة سرس الليان، أنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، يجري أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع السوق النموذجي بطول كيلو متر تنفيذ مديرية الطرق؛ بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.