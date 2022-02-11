بحث راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربى، خلال مباحثات هاتفية مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، تعزيز الحوار والمشاورات بين المؤسستين البرلمانيتين، والشراكة المغربية الأوروبية.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة، بأنه خلال المباحثات شدد كل من رئيسي مجلس النواب والبرلمان الأوروبي على عمق علاقات الصداقة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واستعرضا مختلف القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك وسبل تكثيف التنسيق على هذا المستوى، خاصة ما يهم سياسة الجوار الأوروبية، والتحديات المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتنمية البشرية والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري، ومن الناحية الجيوسياسية، البعد المتوسطي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأفريقيا، وذلك في إطار الأهمية التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، للقارة الأفريقية.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا تنشيط عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتوحيد جهود المؤسستين البرلمانيتين في إطار تنظيم المنتدى البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، من أجل مواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

وأشار البيان إلى أن الرئيسين العضوين في مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أكدا على أهمية إعطاء المزيد من الدفع لعمل الجمعية التي تتطلب التنسيق المستمر وجهودا متضافرة لمعالجتها.

كما أكد رئيس مجلس النواب المغربي لرئيسة البرلمان الأوروبي، أنه سيقدم خلال زيارته القادمة للبرلمان الأوروبي، أولويات الرئاسة المغربية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إعداد وتفعيل اتفاقية تمويل التوأمة البرلمانية بين مجلس نواب بالمغربي والاتحاد الأوروبي.