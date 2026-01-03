دوي انفجارات قوية وتحليق للطائرات في العاصمة الفنزويلية

قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات ضوضاء عالية ورؤية طائرات وعمود دخان واحد على ‍الأقل يتصاعد في العاصمة الفنزويلية كراكاس في وقت مبكر من السبت، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، قرب قاعدة عسكرية رئيسية.

وسُمع دوي انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداءً من قرابة الساعة 2 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونُشرت على صفحات منصات التواصل صور لحرائق كبيرة وانبعاث للدخان، ولم يتسن تحديد المكان الدقيق لهذه الانفجارات التي يرجّح أن تكون في شرق العاصمة وجنوبها.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن شهود، بانقطاع الكهرباء في منطقة جنوب كاراكاس، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية، وسط دوي انفجارات ضخمة.

وقال مراسلو شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه تم سماع أصوات طائرات بعد دوي الانفجارات مباشرة، وسط انقطاع واسع للكهرباء عن مناطق عدة في كاراكاس.

ويأتي سماع هذه الأصوات التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.

وهدد ترامب مرارًا بتنفيذ ‍عمليات برية في فنزويلا، في محاولة للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي عن منصبه.

واتخذ إجراءات في ‌إطار تلك المساعي تشمل توسيع العقوبات وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وشن أكثر من 20 غارة على قوارب يشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي.

والأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمّرت "منشأة كبيرة" الأسبوع الماضي في إطار حملتها ضد فنزويلا، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم أمريكي على موقع مرتبط بـ"تهريب المخدرات".

وقال ترامب: "لديهم مصنع كبير أو منشأة كبيرة تنطلق منها السفن"، دون أن يذكر موقعها أو يحدد صراحة أن فنزويلا هي الهدف. وأضاف: "قبل ليلتين دمّرنا ذلك".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين قولهم، إن ترامب كان يشير إلى منشأة تتعلق بالمخدرات في فنزويلا، وإنه تم تدميرها، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل.