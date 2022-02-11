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أجرى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، جلسة التصوير الرسمية للفريق استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان الزمالك تأهل للبطولة، عقب حصده لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي تنظم تحت مظلة الدوري الأميركي لكرة السلة.

ويصطدم الزمالك في نصف نهائي البطولة بفريق سان بابلو بروجوس الإسباني، حامل لقب البطولة وبطل أوروربا، بينما تجمع المباراة الثانية فريق ليكلاند ماجيك الأميركي ونظيره فلامينجو البرازيلي.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.