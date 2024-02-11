روبي تطلق بوستر أحدث أغانيها «لو يرجع»

أطلقت النجمة روبي قبل قليل بوستر أغنيتها الجديدة "لو يرجع" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "لو يرجع" لروبي تطلقها على طريقة السينجل، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت آخر أغنيات روبي هي "٣ ساعات متواصلة"، وقدمتها من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما.

وحققت الأغنية نجاحا كبير حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت محركات البحث تفاعلا كبيرا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.