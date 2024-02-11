وزيرة الصحة الفلسطينية: ما يدخل غزة من مساعدات لا يُلبي أبسط الاحتياجات

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنّ هناك حاجة مُلحة لمزيد من الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل فوري وبكميات أكبر بكثير.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يُلبي أبسط الاحتياجات في ظل الظروف المأساوية الراهنة.

وشددت على أن اعتقال العاملين في القطاع الصحي والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسير العظام والأطراف يُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأشارت لما حدث مع الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء (لا يزال معتقلًا ومصيره مجهول)، مؤكدة أنه تعرض للاعتداء ما أدّى إلى كسر يديه وقدميه.

وأوضحت أنّ الطواقم الطبية تبذل جهودًا كبيرة لعلاج الجرحى في قطاع غزة، على الرغم من الاستهداف المتواصل الذي يتعرضون له.

وشددت على ضرورة الضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبحق الطواقم الطبية والصحية والإسعافية.