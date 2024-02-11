كييف: القوات الروسية تستخدم شبكة ستارلينك للإنترنت التي أطلقها ماسك

قال مسئولو الاستخبارات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن القوات الروسية المحتلة تستخدم حاليا مزود إنترنت بالأقمار الصناعية أطلقه إيلون ماسك.

وكانت خدمة "ستارلينك"، التي أطلقها ملياردير التكنولوجيا ماسك، والتي تستخدم الأقمار الاصطناعية لتقديم خدمة إنترنت لأماكن نائية لا تصل إليها إشارات الهواتف المحمولة، حتى وقت قصير ميزة عسكرية حصرية للقوات الأوكرانية.

وأعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (اتش يو ار) اليوم الأحد، أنه اعترض محادثات أثبتت أن القوات الروسية في أوكرانيا أصبحت الآن تستخدم أيضا شبكة "ستارلينك" للوصول إلى الإنترنت.

ونشر مسئولو الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ملفا صوتيا، قالوا إن مصدره الجانب الروسي من الجبهة، وأظهر صوت رجل يتحدث باللغة الروسية قائلا: "ستارلينك تعمل، يوجد إنترنت".

وتقول شركة "سبيس إكس" التي تدير "ستارلينك" إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.

وكتبت الشركة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي الذي يمتلكه ماسك أيضا: "سبيس إكس لم تقم ببيع أو تسويق ستارلينك على الإطلاق في روسيا، كما لم تشحن أي معدات إلى مواقع في روسيا".