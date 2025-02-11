قالت الشرطة المحلية إنه تم منع الفنان الصيني آي ويوي من دخول سويسرا في مطار زيورخ بسبب وثائق الدخول غير الكافية.

ونشر آي ويوي عبر منصة انستجرام في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أنه نائم على مقعد في المطار منتظرا " ترحيله".

كما نشر مقطع فيديو من سيارة، يبدو أنه قام بتصويره على أرض المطار.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم احتجاز آي ويوي.

ويشار إلى أن آي ويوي يعيش في أوروبا منذ 2015، حيث عاش لفترة طويلة في ألمانيا، والآن في المملكة المتحدة والبرتغال.

وقد فر من الصين لأنه يقول إنه كان يتعرض للاضطهاد السياسي هناك. وكان آي ويوي منتقدا للحزب الشيوعي ومن ثم الحكومة.