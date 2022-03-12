ولي عهد أبو ظبي: الإمارات تدعم ما يحقق مصلحة الشعب السوداني

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة دعم بلاده كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني ويحقق تطلعاته نحو التنمية و الاستقرار و الازدهار.



جاء ذلك خلال استقباله في قصر الشاطئ ــ الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، وفقا ما أفادت وكالة أنباء الإمارات( وام) مساء اليوم.



وشدد بن زايد على "أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية".



وبحث بن زايد والبرهان العلاقات الثنائية بين الإمارات والسودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



من جانبه أكد البرهان "عمق العلاقات الإماراتية – السودانية" وشكر بن زايد على "حسن الاستقبال"، معبرا عن تقديره لدعم دولة الإمارات للسودان خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.



حضر اللقاء من مسؤولون من الجانبين الإماراتي والسوداني.