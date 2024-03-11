رئيس مياه المنيا يكرم فريق كرة القدم بالشركة لفوزه بكأس الوجه القبلي وصعوده لبطولة الجمهورية

استقبل المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، فريق كرة القدم الخماسي بالشركة لتهنئتهم بالفوز في المباراة النهائية على فريق مودرن جاز بنتيجة ٣-١؛ وبذلك حصدت الشركة كأس البطولة وتصعد كأول على مجموعة وجه قبلي.

وجاء التكريم بحضور المحاسب محمود أسامة نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة هبة بدوي، رئيس القطاع التجاري ومسئولي اللجنة الرياضية والنقابة بالشركة.

وأكد رئيس مياه المنيا، أن مثل هذه المشاركات الرياضية ترفع من الروح المعنوية للعاملين بالشركة مؤكدا توفير كل الإمكانيات والحث على التدريب المستمر للإستعداد لكل البطولات.

كما وجه الشكر للفريق وأكد على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والاخلاق الرياضية.

جدير بالذكر أن الشركة حصلت ايضا على كأس المركز الأول ببطولة كرة اليد على مستوى الوجه القبلي وكذلك المركز الثاني في السباحة وكمال الأجسام في نفس الفعاليات والصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية للشركات التي ستقام في سبتمبر 2024.