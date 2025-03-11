زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50% بداية من الغد

زيادة الرسوم الجمركية على كندا تأتي بسبب فرضها رسوما على الكهرباء القادمة إلى أمريكا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50%، اعتبارًا من صباح الغد.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي ردًا على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية رسومًا بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كندا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في أمنها القومي. الحل الوحيد لضمان استقرارها هو أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51".

وأشار ترامب إلى أنه أصدر تعليماته لوزير التجارة بفرض هذه الرسوم الإضافية، محذرًا من إمكانية زيادة الرسوم على السيارات المستوردة من كندا بدءًا من 2 أبريل المقبل إذا لم تلغِ كندا رسومها الجمركية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث سبق لترامب أن أشار إلى رغبته في ضم كندا كولاية أمريكية، مؤكدًا جديته في هذا الطرح.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، هذه الفكرة، مؤكدًا على سيادة كندا واستقلالها. وأشار إلى أن العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين يجب أن تُدار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات والتصريحات المتبادلة بين البلدين، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري والسياسي في المنطقة.