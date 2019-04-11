الاتحاد الأوروبى: تأجيل «بريكست» حتى 31 أكتوبر

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الخميس، أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وافقت على عرض الاتحاد الأوروبي تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي "بريكست" ستة أشهر، أي حتى 31 أكتوبر المقبل.

وكتب توسك على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في نهاية قمة أوروبية ببروكسل،: "وافقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديدٍ مرن حتى 31 أكتوبر، هذا يعني ستة أشهر إضافية لبريطانيا من أجل إيجاد أفضل حل ممكن"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن ماي قالت في وقت لاحق، خلال مؤتمر صحفي إنه "إذا توصلنا الآن إلى اتفاق، فإنه لا يزال بإمكاننا الخروج في 22 مايو".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا، أمس الأربعاء، في بروكسل لاتخاذ قرار في شأن تأجيل جديد لبريكست الذى كان مقرر تنفيذه اليوم الجمعة.

وتُريد بريطانيا وشركاؤها الـ27 في الاتحاد تجنب التداعيات المؤذية لانفصالٍ من دون اتفاق، بعد أكثر من أربعين عاما على تأسيس الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من استيائهم جراء مماطلات لندن، بعدما رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي، أبدى الأوروبيون استعدادهم لإعطاء مزيد من الوقت لرئيسة الوزراء البريطانية.

ولا تزال ماي من دون أكثرية برلمانية داعمة لاتفاق الانسحاب، وهي تجري منذ فترة محادثات مع المعارضة العمالية للخروج من المأزق.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بريطانيا أمامها ثلاث خيارات بعد تأجيل "بريكست" حتى 31 أكتوبر المقبل، وهي "إما الخروج من الاتحاد باتفاق، أو إلغاء بريكست، أو الانفصال دون اتفاق".

وأضاف ماكرون أنه "من الآن فصاعدًا على بريطانيا أن تكون واضحة أمام نفسها وأمام شعبها، فهل تريد بريطانيا تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي؟".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن بريطانيا إذا خاضت انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة فى مايو المقبل، فإن نوابها سيخرجون من البرلمان حال انفصالها عن الاتحاد.

بدورها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمنح بريطانيا مهلة جديدة للخروج من الاتحاد.

وقالت ميركل عقب القمة التى استمرت 8 ساعات: "لقد كان مساء مكثفا جدا، وطيبا جدا" برهن على الوحدة، مضيفة: "لقد كان القرار الذي اتخذناه اليوم جيدا، لأنه يعطي فرص اتخاذ القرار في بريطانيا مساحة".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي "قاس للغاية" مع بريطانيا، وذلك بعد ساعات من اتفاق بروكسل ولندن على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وقال ترامب فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنه أمر سيء للغاية أن يكون الاتحاد الأوروبي قاسيا للغاية مع بريطانيا وبريكست"، كما اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه "شريك تجاري وحشي مع الولايات المتحدة وأنه سوف يتغير".